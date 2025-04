Hurkacz nie gra, a Polak w ćwierćfinale ATP. Cudowny powrót z 2:5, piękny sen trwa

30 miesięcy czekał Kamil Majchrzak na to, by odnieść zwycięstwo w głównej drabince imprezy rangi ATP Tour. Poprzednim razem dokonał tej sztuki jeszcze w październiku 2022 roku, podczas zmagań w Tokio. Wczoraj wyzerował licznik oczekiwania, po raz trzeci w karierze pokonując Jaume Munara , na dodatek w naturalnym środowisku Hiszpana. Polak pokonał faworyta pojedynku, notowanego na 55. miejscu w męskim zestawieniu, 6:4, 6:3.

Na kolejny mecz z udziałem naszego reprezentanta nie trzeba było długo czekać. Już dzisiaj przyszło mu rywalizować o ćwierćfinał ATP 250 w Marrakeszu z plasującym się na 98. lokacie Jesperem de Jongiem. Holender prezentował solidną formę w ostatnim czasie. Na przełomie stycznia i lutego dotarł do półfinału imprezy rangi "250" na nawierzchni twardej w Montpellier . Poprzednie tygodnie przyniosły finał Challengera w Murcii i półfinał w Gironie - w obu przypadkach rywalizacja toczyła na mączce. Holender był zatem bardzo dobrze przygotowany do marokańskich zmagań. Zapowiadało się bardzo ciekawe starcie o najlepszą "8".

Kamil Majchrzak w ćwierćfinale ATP 250 w Marrakeszu. Kapitalna pogoń Polaka w pierwszym secie

Mecz rozpoczynał się od serwisu de Jonga. W pierwszych dwóch gemach nie obserwowaliśmy żadnej okazji na przełamanie, chociaż przy serwisie Majchrzaka doszło do rywalizacji na przewagi. Premierowy break point pojawił się w trakcie trzeciego rozdania. Wówczas Kamil miał szansę na 2:1, ale ostatnie trzy akcje trafiły na konto Jespera. Natchniony Holender ruszył do ofensywy i po chwili nie stracił ani jednego punktu przy podaniu Polaka. Tenisista z końcówki pierwszej setki przedłużył serię wygranych wymian do 11 z rzędu i wyszedł na prowadzenie 4:1.