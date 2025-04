Nowe informacje ws. Taia Woffindena. Przerażająca skala obrażeń

Menedżer Stali przekazał nowe informacje na temat stanu zdrowia Taia Woffindena

- Urazy, których nabawił się Tai spowodowały, że stracił bardzo dużo krwi. To była jedna z przyczyn, przez które niezwłocznie potrzebna była krew do przetaczania. Pamiętajmy, że miał wiele złamań - udo i biodro w lewej nodze, które zostały od razu zoperowane w niedzielę w nocy łącznie z pierwszą operacją łokcia. Do tego dochodzą liczne złamania żeber - niestety w wielu miejscach. Tai miał odmę płuc, w których gromadziła się woda. To nie pomagało przy operacji. S tan był bardzo ciężki. Na tą chwilę jest dobry i stabilny, ale są to określenia z punktu medycznego, więc miejmy świadomość, że jego stan nadal jest poważny - poinformował Piskorz.

Przed Brytyjczykiem bardzo długi okres dochodzenia do zdrowia po ciężkim upadku w Krośnie. Więcej na temat jego stanu zdrowia będzie można powiedzieć, gdy zawodnik zostanie wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. - Kolejnym etapem leczenia będzie właśnie wybudzenie go. Wtedy też poinformujemy o dalszych etapach leczenia. Walczymy teraz o to, aby Tai wrócił do normalnego zdrowia, a co będzie dalej, to czas pokaże - dodał menedżer Stali.