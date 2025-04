Gwiazda Motoru Lublin pod ostrzałem. Nie zostawił na nim suchej nitki

Tłumy kibiców zjawiły się w Bydgoszczy, żeby otworzyć sezon żużlowy. Ku uciesze miejscowym fanom, zawodnicy Abramczyk Polonii rozdawali karty w niedzielnym turnieju. Do śmiechu nie było tym, którzy przyszli szczególnie dla Wiktora Przyjemskiego.

Gorzki powrót Przyjemskiego do Bydgoszczy

19-latek jest uwielbiany w Bydgoszczy. Z tak utalentowanym zawodnikiem nie mieli do czynienia od czasów Tomasza Golloba. Przyjemski dwa lata temu był w stanie wykręcić najlepszą średnią biegopunktową w całej Metalkas 2. Ekstralidze. Po tym sezonie odszedł z macierzystego klubu do Lublina. Zapowiedział powrót w momencie, kiedy Polonia wróci do najwyższej klasy rozgrywkowej.