Wielki polski talent mógł być w najlepszej lidze świata. Teraz wszystkich zachwyca

Od kilku lat mówi się, że Szostak to ogromny talent. Zawodnik słynie z fantastycznego momentu startowego, a do tego potrafi inteligentnie bronić się na trasie - umiejętność, z którą wielu młodych żużlowców ma problemy. Choć sezony 2022-2023 nie były dla niego najlepsze, w ubiegłym roku ponownie przypomniał o swoim dużym potencjale.

Świetnie wyglądał na treningach

Z naszych informacji wynika, że Sebastian Szostak jest fantastycznie przygotowany do zbliżającego się sezonu. Już podczas jazdy na Motoarenie w Toruniu wyglądał bardzo luźno na motocyklu. Na treningach w Ostrowie Wielkopolskim wyglądał jeszcze lepiej, co może wskazywać, że Szostak w tym sezonie będzie świetny.



Podczas treningu miał bez większych problemów pokonywać Maksyma Drabika oraz Oliviera Berntzona. To bardziej doświadczeni żużlowcy od Szostaka, którzy w ostatnich latach jeździli lepiej. Drabik ma być liderem ekstraligowego INNPRO ROW-u Rybnik. To dobry zwiastun przed sezonem dla ostrowskich kibiców.