16-latek nie odpuścił, Zmarzlik czuł jego oddech na plecach. Rośnie kolejna perełka

- Naprawdę uważacie, że nie mamy juniorów, a Pickering jest słaby - pytali przedstawiciele FOGO Unii Leszno przed pierwszym meczem sparingowym z Orlen Oil Motorem Lublin. Po spotkaniu już nie muszą o to pytać.

Między Zmarzlikiem i Holderem. Takiego 16-latka chcą oglądać

Kacper Mania zrobił furorę w finałowym biegu, gdzie jechał między Bartoszem Zmarzlikiem i Jackiem Holderem, czyli mistrzem świata i trzecim żużlowcem na świecie. Umiejętnie bronił się przed atakami Holdera i robił wszystko, żeby Zmarzlik czuł jego oddech na plecach. - Postawić się w takim wieku Zmarzlikowi i Holderowi w piętnastym biegu - dyrektor Unii Sławomir Kryjom nie może się nachwalić zawodnika. Reklama

- Jasne, że wiele pracy przed nim, ale teraz wszyscy zobaczyli, jaki ma potencjał. My już wiemy o tym od dawna, ale inni nie dowierzali. Może teraz zmienią zdanie. I pamiętajmy, że to był pierwszy poważny sprawdzian. Mamy cały okres treningowo-sparingowy na to, żeby Manię przygotować do ścigania w lidze. Wierzę, że się uda, a na końcu ci, którzy wątpili, przyznają nam rację - komentuje Kryjom.

Mania wydał setki tysięcy. Uzbroił się po zęby

Mania zrobił bardzo dużo, żeby pierwszy sezon w lidze był dla niego idealny. Kupił pięć nowych silników od Ashleya Hollowaya. Wydał setki tysięcy złotych, żeby uzbroić się po zęby i nie zostawiać niczego przypadkowi. Jeśli coś nie wyjdzie, to będzie mógł mieć pretensje do siebie, a nie do sprzętu, którego ma pod dostatkiem.

Jeśli w lidze będziemy oglądali wersję Manii z ostatniego biegu z Motorem, to Abramczyk Polonia Bydgoszcz nie ma czego szukać w finale Metalkas 2 Ekstraligi. No, chyba że znajdzie lepszą odpowiedź. Pech Polonii polega na tym, że niezwykle utalentowany Maksymilian Pawełczak będzie mógł być zgłoszony, gdy sezon się skończy. Dopiero wtedy skończy 16 lat, a tyle musi mieć, żeby móc występować w lidze. Reklama

Pickering solidny. Dla niego, to był drugi kontakt z torem w Lesznie

Zasadniczo Unia tym pierwszym meczem sparingowym rozwiała wiele wątpliwości. Bano się nie tylko o juniorów, ale i Josha Pickeringa. 29-latek z Australii rok temu łatał dziurę w pierwszoligowym Wybrzeżu Gdańsk, ale poza tym nie startował na zapleczu Ekstraligi. - Obawy może i były, ale w spotkaniu z Motorem zobaczyliśmy, że Pickering może być solidnym punktem - zauważa Kryjom.

- Z mocnym rywalem zdobył kilka punktów, wygrał z Cierniakiem i Bańborem. Jak na drugi kontakt z torem w Lesznie, to naprawdę nieźle. Jak się tego naszego owalu nauczy, to powinno być jeszcze lepiej. W zachwyt nie popadamy, ale mamy jeszcze kilka treningów i sparingów, by dobrze przygotować Pickeringa do ligi. W miarę sezonu on powinien stawać się pewnym punktem - przekonuje dyrektor Unii.

Jeśli w Lesznie wszystko pójdzie zgodnie z planem, to szybki powrót do PGE Ekstraligi stanie się faktem. Na razie Unia zaciera ręce, bo Mania, czy Pickering to takie małe objawienia pierwszego sparingu, a jednak to z nimi były związane te największe obawy. Reklama

Kacper Mania, Emil Maroszek, Maksymilian Pawełczak. / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Bartosz Zmarzlik pomaga Mateuszowi Cierniakowi w SGP2. / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński