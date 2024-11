Miał okazję na wielki transfer i jazdę w klubie miliardera. Chciał go Falubaz, ale pozostał lojalny

Rozważano wiele zmian. Jedną z nich U24

W tym sezonie w roli podstawowego U24 obsadzony był Jan Kvech. Czech nie jeździł najgorzej, ale dyrektor sportowy Piotr Protasiewicz stracił do niego cierpliwość. Podczas spotkania z Orlen Oil Motorem zawodnik odmówił jazdy, co rozwścieczyło Protasiewicza. Ten na następny mecz już go nie zabrał.



To spowodowało, że klub musiał znaleźć nowego U24. Z nieoficjalnych bliskich źródeł wiadomo, że klub byl zainteresowany usługami Sebastiana Szostaka. Podobno sam dyrektor sportowy odbył z nim kilka spotkań. Do transferu ostatecznie nie doszło, bo Szostak wolał pozostać w Ostrowie. Wobec tego postanowiono, że szansę otrzyma Michał Curzytek.