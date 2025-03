Reprezentant Polski dostał niewygodne pytania. Odpowiedź? „Pomidor”

Niewielu kibiców spodziewało się, że to właśnie pomocnik VfL Wolfsburg może być jednym z bohaterów zgrupowania. Tymczasem Kamiński z Litwą zaliczył asystę, a z Maltą napędzał ataki Polaków .

- To były dwa inne mecze. Z Maltą gola strzeliliśmy już w pierwszej połowie i szkoda, że nie zdobyliśmy drugiego czy trzeciego, bo były na to szanse. Powinniśmy te sytuacje wykorzystać. Musimy skupić się na tym, by szybciej takie mecze zakończyć i mieć je pod kontrolą - przyznał Kamiński.