Historyczna chwila dla Magdy Linette. Drugie największe zwycięstwo

Magda Linette wygrała z Coco Gauff

Na Magdę Linette nie było jednak mocnych. Polka wytrzymała presję i dzięki swojemu świetnemu serwisowi i sprytnym zagraniom doprowadziła do swojego zwycięstwa. Historycznego zwycięstwa. To jej drugi największy triumf w kontekście zwycięstwa nad konkretną rywalką. Tylko raz pokonała tenisistkę będącą wyżej w rankingu niż Gauff - była to zajmująca wówczas fotel liderki Ash Barty. Linette wygrała z nią na Roland Garros w 2021 roku.

Magda Linette zwróciła się do kibiców

Po meczu Linette postanowiła napisać na kamerze, że "33 wygląda całkiem dobrze" w odniesieniu do swojego wieku. Potem została zapytana o swoje pomeczowe wrażenia. " Wygrana z Coco po raz pierwszy to dla mnie wielkie osiągnięcie. Jest bardzo mocna. Nawet w jej najgorszych dniach jest bardzo mocna. Dziękuję wam wszystkim za stworzenie tak przyjemnej atmosfery " - mówiła Linette i wtedy postanowiła powiedzieć po polsku, że dziękuje wszystkim kibicom z naszego kraju .

To był trzeci mecz Magdy Linette przeciwko Coco Gauff. Można więc powiedzieć, że do trzech razy sztuka - dwukrotnie lepsza była Amerykanka, a teraz to Polka pokazała, że stać ją na bardzo wiele. Jest to również szóste zwycięstwo Linette nad zawodniczką z TOP 10 rankingu WTA.