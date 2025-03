Gwiazdor Barcelony nagle zapytany o Szczęsnego. Co za słowa o Polaku, nie wahał się ani chwili

Podczas gdy reprezentacja "Biało-Czerwonych" podchodziła do spotkań z Litwą czy Maltą w trakcie eliminacji do MŚ 2026, drużyna Hiszpanii powalczyła w ćwierćfinale Ligi Narodów z Holandią i zepchnęła "Oranje" do "polskiej" grupy G. Jednym z graczy, którzy się do tego przyczynili, był Pedri.