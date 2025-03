Robert Chmiel bardzo to przeżył. Zła karta może się jednak odwrócić

Szczęście Chmiela trwało trzy dni. - Zadzwonił do mnie prezes Polonii Jerzy Kanclerz i powiedział krótko: biorę Woźniaka, to mój wychowanek, ale Roberta zostawimy jako rezerwę - opowiada Dariusz Mońka, menedżer zawodnika. - Nie bardzo mi to pasuje, odpowiedziałem. Za chwilę zadzwonił Janusz Ślączka, trener Orła Łódź i powiedział Robertowi: nie szukaj, ja cię biorę. Z Jurkiem normalnie rozwiązaliśmy kontrakt, rozstaliśmy się w zgodzie. Robert bardzo to przeżył, ale wyjaśniłem mu, że jego nazwisko wciąż nie znaczy tyle, co Woźniaka. Na miejscu Kanclerza pewnie zrobiłbym to samo.