Nagłe wycofanie z Miami, dwie godziny przed meczem Świątek. Kluczowa informacja dla Polki

W 2022 roku Paula Badosa była wiceliderką rankingu WTA, tuż za plecami Igi Świątek. Później dopadły ją kłopoty zdrowotne, które mocno wyhamowały jej karierę. Hiszpanka poddawała się różnym konsultacjom, by załagodzić problemy związane z plecami. W ubiegłym sezonie Hiszpanka wróciła do czołówki kobiecego tenisa. Zanotowała sporo wartościowych wyników - wygrała turniej WTA 500 w Waszyngtonie, dotarła m.in. do półfinału US Open. Dobrą passę kontynuowała także w pierwszej tegorocznej imprezie wielkoszlemowej, ponownie meldując się w najlepszej "4".

