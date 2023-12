To nie był transferowy szał. Najwięksi pechowcy?

Start ściągnął wychowanka. Mogło być ich dwóch

Drużyna Startu jest coraz gnieźnieńska. W sezonie 2023 bazowano na dwóch wychowankach, czyli na Kacprze Gomólskim oraz Mikołaju Czapli. Teraz dochodzi jeszcze Kevin Fajfer, który wraca do Gniezna po dwóch latach jazdy w Poznaniu i wstępnie jest nawet kreowany na krajowego lidera. Do Startu mógł też powrócić Adrian Gała, ale strony nie doszły do porozumienia.

Nie wszystkie gwiazdy odeszły

Pickering był niewypałem transferowym

Nie obyło się bez rozstań. Po udanym roku do Abramczyk Polonii Bydgoszcz przeniósł się Duńczyk Tim Soerensen. Ten zawodnik miał jeszcze kilka innych propozycji ze Speedway 2. Ekstraligi, lecz najkonkretniejsze działania wykonał prezes Jerzy Kanclerz. Niewypałem transferowym można nazwać Josha Pickeringa, który przychodził do Startu jako gwiazda Kolejarza Rawicz. Australijczyk przekonał się, że liderowanie w słabszej drużynie jest znacznie prostsze.



Na razie pozostaje bez klubu. To wiele mówi o jego tegorocznej formie. Z Gniezna odeszli jeszcze: Jesper Knudsen i Mateusz Latała. Na co stać ekipę, którą ponownie poprowadzi menedżer Tomasz Fajfer? Półfinał to konieczność, być może uda się gnieźnianom nawet wejść do finału, a tam już dwumecz z naszpikowaną gwiazdami Unią Tarnów. Powtórka z rozrywki i tylko drugie miejsce? To najbardziej prawdopodobny scenariusz.



ODCHODZĄ: Josh Pickering, Tim Soerensen, Jesper Knudsen, Mateusz Latała.