Rodak mistrzów się odgraża. To chce osiągnąć

Ważna zmiana w karierze Amerykanina. Becker rozpoczął nowy rozdział

W przyszłym roku ten ciągle rozwijający się zawodnik nie będzie już występował na pozycji U24. Z tego też powodu musiał pozostać na zapleczu PGE Ekstraligi. Miał kilka ciekawych propozycji, jednak postanowił po roku rozłąki wrócić do Łodzi. Ten transfer był dość głośny, w końcu Becker wykręcił jedenastą średnią w lidze (2,052). Był to jego życiowy sezon, mocno przyczynił się do awansu Enea Falubazu Zielona Góra do elity.



Sławę zyskał już kilka lat temu, gdy na treningi do Polski przyjeżdżał z Gregiem Hancockiem. Mistrz przyglądał się jego jeździe, a także udzielał mu wielu cennych rad. Pojawiał się w boksie młodszego kolegi nawet w poprzednim sezonie. W pewnym momencie wydawało się, że Becker się nie rozwija, a on po prostu potrzebował więcej czasu. Od 2021 roku na torach Speedway 2. Ekstraligi jest ceniony. Rok temu jego nazwisko wymieniano nawet w kontekście transferu do For Nature Solutions KS Apatora. Torunianie wybrali jednak Wiktora Lamparta.