Trafił na żyłę złota? Zarobi fortunę

Pawlicki zarobi ponad dwa miliony złotych

Młodszy z braci w całym poprzednim sezonie włącznie z bonusami zgromadził przy swoim nazwisku 162 punkty. Wystąpił jednak w 19 spotkaniach, czyli zdobywał średnio 8,5 pkt na mecz . Patrząc na to, że zielonogórzanie mogą zakończyć zmagania już po rundzie zasadniczej (14 meczów), to sprawdźmy, ile zarobi, jeśli utrzyma on swoją skuteczność z 2023 roku. Średnio 8,5 pkt (z bonusami) w 14 meczach daje łącznie 119 punktów, czyli do kwoty za podpis musimy dodać jeszcze ponad milion podniesiony z toru (1 190 000). Podpis + punkty wyniosłyby więc razem ponad dwa miliony złotych (2 290 000) . Jak na 27. zawodnika z poprzedniego sezonu, są to gigantyczne pieniądze. Kilku żużlowców sklasyfikowanych wyżej, nie mogłoby liczyć na tak duże zarobki.

Jest jeszcze jeden bardziej optymistyczny scenariusz, a więc powrót do formy. W drużynie beniaminka zawsze też jest łatwiej o punkty niż w zespole naszpikowanym gwiazdami, jak to miał we Wrocławiu, gdzie czasami brakowało dla niego miejsca w wyścigach nominowanych. Pawlicki jeszcze do niedawna należał do grona najlepszych zawodników w kraju. Kto wie, czy po przenosinach do Zielonej Góry nie odblokuje się na dobre i znów będzie regularnie zdobywał dwucyfrówki. Skorzystałby na tym Falubaz, a także portfel zawodnika.



Na inaugurację PGE Ekstraligi Falubaz pojedzie do Wrocławia.