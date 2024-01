Polski klub przeszedł rewolucję. Szykują rekordowy budżet

20 stycznia ma odbyć się Gala PSŻ-u Poznań, podczas której władze klubu podziękują sponsorom za wsparcie w sezonie 2023. Koszt udziału w Speedway 2. Ekstralidze wyniósł około 4,5 miliona złotych, choć wcześniej szacowano wydatki w wysokości 4 milionów . Różnicę zarządowi udało się zasypać i zawodnicy szybko zostali rozliczeni co do złotówki. Na 2024 rok szykowany jest rekordowy budżet w historii klubu - od 4,5 do 5 milionów. Takie pieniądze jeszcze niedawno gwarantowały walkę o awans do PGE Ekstraligi, a teraz nie zapewniają nawet utrzymania . Mówi się przecież, że PSŻ i H. Skrzydlewska Orzeł mają najsłabsze składy. Przedsezonowe opinie jednak zweryfikuje tor.

PSŻ Poznań musiał wymienić skład

Gdyby jednak drużyny z Poznania i Łodzi walczyły o uniknięcie spadku do Krajowej Ligi Żużlowej, to powtórzyłby się scenariusz z poprzedniego sezonu. Do samego końca nie było wiadomo, kto zajmie ostatnie miejsce. Padło na PSŻ, ale - zdaniem wielu - był to bardzo pechowy "spadkowicz". Prawie w każdym meczu poznaniacy dobijali na granicy 40 punktów. Brakowało jednego silniejszego ogniwa, aby częściej dochodzić do 46.



Działacze byli zadowoleni liderów, więc jeszcze przed końcem rozgrywek usiedli z nimi do stołu. Słyszymy, że wszyscy najlepsi zawodnicy byli dogadani na Speedway 2. Ekstraligę. Po spadku PSŻ stracił jednak na rzecz Cellfast Wilków Krosno Norberta Krakowiaka i Jonasa Seifert-Salka. Obaj nie dopuszczali do myśli jazdy w niższej lidze. Kiedy pojawiła się możliwość pozostania na drugim poziomie rozgrywkowym, było już za późno.