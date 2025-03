Pieją z zachwytu nad nową gwiazdą. Promocyjny transfer może dać im złoto

Michelsen w wielkiej formie. Można przecierać oczy ze zdumienia

Duńczyk był dużym znakiem zapytania nie tylko ze względu na kontuzję. Przed rokiem miał również sporo problemów z szybkością, więc to nie tak, że wystarczyło, aby wyzdrowiał i usiadł na motocykl, który zawiezie go po zwycięstwa. Poza wszystkim zmiana klubu też zawsze nosi za sobą jakieś ryzyko. To ryzyko podjął jesienią zeszłego roku Apator, ale wiele wskazuje na to, że miejscowi działacze po prostu mieli nosa.