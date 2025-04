Tak odbiła sobie porażkę z Ealą w Miami. 6:0, 6:0, 53 minuty w Charleston

W Abu Zabi wygrała pewnie pierwszego seta w starciu z Jeleną Rybakiną , ale przegrała dwa kolejne. W Dosze z kolei wygrała pierwszą partię z Mirrą Andriejewą 6:4, w drugiej zaś doszło do tie-breaka . A w nim przegrywała 4:5, gdy przyszła kolej na jej dwa serwisowy. Oba przegrała, odpadła. Nastoletnia Rosjanka zrewanżowała się Amerykance za zeszłoroczną porażkę w Indian Wells, już wtedy niespodziewaną, bo dzieliło je bisko 100 miejsc na światowej liście.

WTA 500 Charleston. Niemal perfekcyjny mecz Katie Volynets. Pierwszy "rower" od 2019 roku

Volynets przeniosła się nieco na północ, sezon na mączce zainaugurowała w Charleston. I było to otwarcie wybitne, bo trudno inaczej nazwać wynik 6:0, 6:0 w głównej drabince turnieju WTA 500. A wygrała z Kanadyjką Katherine Sebov, która jeszcze na początku zeszłego roku była w drugiej setce światowej listy, zaś w Miami czy Charleston była w przeszłośi w stanie przejść kwalifikacje i dotrzeć do drugiej rundy. Tu nie miała jednak nic do powiedzenia.