Wieści o powrocie ter Stegena, a teraz ultimatum ws. Szczęsnego. Zgroza, możliwe wykreślenie Polaka

FC Barcelona sprowadziła Wojciecha Szczęsnego do klubu, gdy poważnej kontuzji kolana doznał Marc-Andre ter Stegen. Wówczas wydawało się, że Niemiec w tym sezonie już nie zagra. Jego rehabilitacja przebiega jednak lepiej, niż się tego spodziewano i ma być gotowy do gry w terminie około trzech tygodni. To potencjalnie może oznaczać konieczność wykreślenia Polaka z występów w Lidze Mistrzów.