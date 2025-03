Koszmarny wypadek w Polsce, liczne złamania kończyn. To nie zdało egzaminu

Nie wykryto nieprawidłowości. Potrzebna była policja

Teraz wszystkie tory w Polsce mają bandy A plus + - wyjaśnia szef sędziów Leszek Demski, który w poniedziałek, dzień po wypadku, był na torze w Krośnie. - I mogę powiedzieć, że była należycie zamontowana do zawodów - mówi. To pokazuje jasno i wyraźnie, że żadnych uchybień ze strony krośnieńskiego klubu po prostu nie było. Na miejscu była także policja, co ma miejsce w skrajnych przypadkach jeżeli chodzi o wypadki w sporcie żużlowym - Zostaliśmy poinformowani przez dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego o poważnym wypadku z udziałem motocyklisty, a w takich sytuacjach funkcjonariusze policji pojawiają się na miejscu, by zbadać przebieg zdarzenia i sporządzić notatkę służbową. Dokumentacja z tego zdarzenia może być podstawą w razie rozpoczęcia śledztwa lub w ewentualnym postępowaniu odszkodowawczym - mówił rzecznik policji w Krośnie, podkomisarz Paweł Buczyński dla WP Sportowe Fakty.

Nowe rodzaje band

„To się nie sprawdziło”

Wypadek Taia Woffindena pokazał, że gigantyczna energia kinetyczna wytworzona podczas upadku nadal pozwala na to, by banda wyrwała się w górę, pomimo dodatkowych usprawnień - wkopaniu jej na głębokość 10 centymetrów.



- To jest jakieś rozwiązanie, idące w tym kierunku, by one się nie podnosiły. Jak widać po przypadku Taia Woffindena to się nie sprawdziło. Ktokolwiek, co by nie mówił, to jednak banda uniosła się mocno w górę. Padają argumenty, że dwa motocykle w jedno miejsce wpadły z ogromną prędkością i dlatego się to wydarzyło. Zgadzam się. To pokazuje, że ten rodzaj band nie jest odpowiedni, by zapobiec tego typu sytuacjom - wyjaśnia nam Cegielski.