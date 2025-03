Wróciły stare demony Zmarzlika. Znowu ten sam problem, "wyraźnie się męczył"

Bartosz Zmarzlik nadal zmaga się z tym samym, co w ubiegłym roku. 5-krotny mistrz świata nie jest tak regularny, do czego zdążył przez lata przyzwyczaić. Ma bardzo słabe starty, przez co na trasie musi dwoić się i troić, żeby dowieźć jakieś punkty. Do tego wciąż są problemy z prędkością, więc po przegranym momencie startowym nie jest w stanie zwyciężyć wyścigu. Będąc faworytem do zwycięstwa w Bydgoszczy, zajął dopiero piąte miejsce. - Nie błyszczał i wyraźnie się męczył. Brakowało mu regularności - twierdzi Leszek Tillinger w rozmowie z Interia Sport.