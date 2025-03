Straszliwa kraksa mistrza, wezwali najlepszych specjalistów. Żona już leci do Polski

Stal Rzeszów w szoku po wypadku Woffindena

Pierwsze informacje mówiły o licznych złamaniach u Taia Woffindena

Nieoficjalnie: Tai Woffinden ma sezon z głowy

Nieoficjalnie słyszymy, że Woffinden już mógł przejść jedną operację (złamanego uda) i dalej jest pod troskliwą opieką lekarzy. Z kilku źródeł słyszymy, że ten sezon zawodnik ma już z głowy. Kiedy jednak pytamy w Stali o szczegóły, to zapada cisza. - Musimy się pozbierać, jako drużyna. Właśnie straciliśmy człowieka, który był naszym liderem. Jak Grmek miał upadek, to on pierwszy biegł do niego, żeby podtrzymać mu głowę - słyszymy w klubie.