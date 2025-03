Wyszła cała prawda o finansach polskiego klubu. Są następni w kolejce

Jeszcze nie skończyła się akcja ratunkowa w Gezet Stali Gorzów, a już pojawiło się sprawozdanie finansowe Krono-Plast Włókniarza Częstochowa, które wykazało, że klub skończył poprzedni rok ze stratą 1,7 miliona złotych. Dodatkowo sprawozdanie ujawniło informację o pożyczkach na poziomie 2,4 miliona złotych.

Włókniarz Częstochowa teraz tego żałuje

Teraz we Włókniarzu żałują, że tak szybko opublikowali sprawozdanie. Mówią, że u innych wcale nie jest lepiej, dlatego czekają na start sezon. Kiedy liga ruszy, to wtedy wrzucą swoje sprawozdania za 2024, licząc, że przejdą one bez echa, bo zostaną przykryte przez bieżące wydarzenia z torów. Reklama

Włókniarz oczywiście może mówić o błędzie, co nie zmienia faktu, że w kwietniu, czy w maju dostalibyśmy sprawozdanie z tymi samymi liczbami i wynikami. - Część straty pokryliśmy z kapitału zapasowego. Poza tym dokapitalizowaliśmy spółkę - mówi nam dyrektor Włókniarza Patrycja Świącik-Jeż.

Stal Gorzów ma 3 miliony kredytu, Włókniarzowi zostanie 800 tysięcy

Pożyczki też są spłacane. Na koniec tego roku ma zostać najwyżej 800 tysięcy po stronie zobowiązań. W sytuacji, gdy Stal ma 3 miliony kredytu, który będzie spłacany przez najbliższe lata, w Częstochowie dziwią się, skąd biorą się pogłoski o kiepskiej sytuacji finansowej klubu i stwierdzenia w stylu, że "oni są następni w kolejce".

Prezes Michał Świącik ma czasami dość tłumaczenia, że we Włókniarzu nie ma finansowego wariactwa i kosmicznych kontraktów, o których piszą media. Nam wyjaśnia, że dobra umowa we Włókniarzu tym różni się od kontraktów w innych klubach, że on nie płaci żadnych ekstra dodatków. W Częstochowie wszystko jest transparentne. Jeśli Jason Doyle ma zapisane 1,1 lub 1,3 miliona złotych za podpis, to dostaje tyle i ani grosza więcej. Inni często tak konstruują umowy, że podpisują klubowy kontrakt na kwotę nie większą niż milion złotych, a resztę zawodnik dostaje w formie umów ze sponsorami. Te bonusy często wynoszą nawet i pół miliona złotych. Reklama

Włókniarz wydał 5 milionów na kontrakty. Zero ukrytych kosztów

Przed sezonem 2025 Włókniarz wydał blisko 5 milionów na podpisy. To dużo, ale Włókniarzowi daleko do wielkiej trójki (Orlen Oil Motor Lublin, Betard Sparta Wrocław, KS Toruń). W poprzednich latach zdarzało się, że w Częstochowie przesadzali z gażą dla zawodników. W klubie przekonują nas jednak, że wyciągnęli wnioski z lekcji choćby z Jakubem Miśkowiakiem, który w kilka lat stał się milionerem, bo Włókniarz traktował go jako kluczowego zawodnika i co rok dawał mu podwyżkę. I to pomimo tego, że wyniki Miśkowiaka były dalekie od oczekiwanych.

Rok temu Włókniarz pokazał już zero litości dla zawodników, którzy zawiedli. Leon Madsen, Mikkel Michelsen i Maksym Drabik zostali wezwani do zwrotu gigantycznych kwot. Ostatecznie klub odzyskał około pół miliona złotych. Eldorado we Włókniarzu się skończyło. Choćby, dlatego żeby nikt nie mógł już mówić, że Włókniarz będzie następny po Stali.

Prezes Michał Świącik zamyślony po porażce Włókniarza. / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

Jakub Miśkowiak / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński