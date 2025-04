Roksana Węgiel jest gwiazdą polskiej estrady. Oto co robiła w przeszłości

Roksana Węgiel to postać doskonale znana wielu Polakom. Kariera młodej artystki nabrała tempa, gdy ta wzięła udział w 16. Konkursie Piosenki Eurowizji Junior i zachwyciła piosenką "Anyone I Want to Be". Ostatecznie to właśnie ona sięgnęła po końcowy triumf i dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych artystek nie tylko w kraju, ale również za granicą.