Hit transferowy legendarnego klubu. Gwiazdor zabrał głos w głośnej sprawie

Woźniak pozytywnie zainaugurował sezon przed własną publicznością. 2025 rok w Bydgoszczy otworzyło tradycyjnie Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych imienia Mieczysława Połukarda. Polak zajął w tym turnieju wysoką czwartą pozycję, mimo zera w ostatniej serii . Gdyby na zakończenie rundy zasadniczej wygrał, to okazałby się najlepszy w całych zawodach. A tak to musiał oglądać na podium swoich kolegów z zespołu: zwycięzcę Aleksandra Łoktajewa, drugiego Krzysztofa Buczkowskiego i trzeciego Mikkela Michelsena z KS Apatora Toruń.

Żużel. Szymon Woźniak mówi wprost: Nie muszę się odbudowywać

32-letni żużlowiec Abramczyk Polonii Bydgoszcz po Kryterium Asów był jednak w bardzo dobrym nastroju. Chwalił frekwencję, cieszył się też z tego, że drugi raz w karierze zwyciężył w Memoriale Zbigniewa Raniszewskiego, uzyskując najlepszy czas dnia. Został jeszcze poproszony przez jednego z dziennikarzy o powrót do poprzedniego sezonu, kiedy zawodził w drużynie z Gorzowa oraz w cyklu Grand Prix. Nie pomogła mu nawet współpraca z czterokrotnym mistrzem świata Gregiem Hancockiem. Niektórzy twierdzili nawet, że mu zaszkodziła, że Polak po prostu się pogubił.



- Nie czuję, żebym musiał się z czegokolwiek odbudowywać. Zeszły sezon to jest historia. Cieszę się, że mogę zaczynać kolejny w macierzystym klubie przy pełnych trybunach. Po prostu robię swoje, cieszę się jazdą. Raczej nie zwykłem rozpatrywać historii, tylko patrzę przed siebie, skupiając się na tym, co mnie czeka i absolutnie nie mam w głowie jakiejś chęci udowadniania, a tym bardziej odbudowywania się - skomentował Woźniak.