Kit zamiast hitu? Przez ten ruch mogą spaść z ligi

GKM Grudziądz. Doyle vs Pedersen

Na spadku krośnian Doyle za wiele nie stracił. Sportowo zupełnie nic, ponieważ pozostał w najwyższej klasie rozgrywkowej. Finansowo też wyszedł nieźle . Wynegocjował z działaczami GKM-u korzystny kontrakt na poziomie miliona złotych i 10 tysięcy za każdy zdobyty punkt. W Wilkach dostał tylko 100 tysięcy mniej za przygotowanie. Klub z Grudziądza będzie kolejnym, który ozłoci mistrza świata z 2017 roku. Pedersen stracił pracę w GKM-ie przez słabą i - zdaniem wielu ekspertów - często niesportową postawę . Miało to się objawiać w postaci "markowanych" defektów podczas spotkań wyjazdowych. Na obcych torach średnia Duńczyka wyniosła tylko 1,577. Doyle prezentował się lepiej, ale od kandydata do ścisłej czołówki oczekuje się czegoś więcej niż średnią w delegacjach 1,800 .

Duńczyk wróci do formy?

Różnica "wyjazdowa" między dwoma mistrzami jest znacząca, natomiast trzeba pamiętać o tym, że Pedersen w zeszłym roku miał problemy zdrowotne. Ból miał mu uniemożliwiać jazdę, tak tłumaczył zjeżdżanie z toru. Budzić podejrzenia może jednak tylko fakt, że działo się to tylko, kiedy był na końcu stawki. Natomiast jak prowadził, czuł się po prostu znakomicie.



Duńczyk młodszy już nie będzie, więc działacze z elity za bardzo nie uwierzyli w jego tłumaczenia. Zwątpili, że na trudniejszych torach wróci do formy. A Doyle? U niego wskazany jest powrót formy na torach domowych, jak i wyjazdowych. Minusem wymiany Pedersena na Doyle'a są mecze na torze w Grudziądzu, gdzie trzykrotny mistrz świata był skuteczny (obaj mają podobne średnie za cały sezon 2023). Doyle owszem też lubi tam się ścigać, ale może potrzebować czasu na lepsze zapoznanie się z nawierzchnią.



Przypomnijmy jeszcze, że drużyna pokroju GKM-u ma wygrywać właśnie na własnym torze. Co się stanie, jeśli w wyrównanym meczu Australijczyk zdobędzie punkt lub dwa punkty mniej niż zazwyczaj robił to Duńczyk? W przypadku wpadek wzrosną szanse na otrzymanie Enea Falubazu Zielona Góra oraz Fogo Unii Leszno, co oznaczałoby potężne kłopoty grudziądzan.