"Sprzedajcie go, bo odejdę". Ter Stegen już raz to zrobił. Szczęsny podzieli los ofiary?

Bravo odszedł z Barcelony z powodu ter Stegena. "Szantażował ich"

Kiedy Wojciech Szczęsny przychodził do Barcelony, sytuację tę przypomniał Leszek Orłowski, komentator Canal+ Sport specjalizujący się od wielu lat w lidze hiszpańskiej. - Ter Stegen nie zniesie Szczęsnego w roli konkurenta w Barcelonie. Tego możemy być pewni. Ter Stegen był "chory", kiedy był Claudio Bravo. On chodził do dyrektora sportowego i prezydenta i ich szantażował: sprzedajcie w końcu tego Bravo, bo ja odejdę. Luis Enrique wolał Bravo, a gdy go sprzedano, to przez pół roku do ter Stegena nikt się nie odzywał. Miał przechlapane od kolegów z szatni. To była persona non grata - opowiadał Orłowski w Kanale Zero.