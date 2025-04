Problemy Marianny Schreiber po rozstaniu z mężem. "Walczę o sprawiedliwość"

Marianna Schreiber otwiera się ws. alimentów dla córki

Freak fighterka nie ukrywa, że rozstanie z mężem sporo ją nauczyło i teraz stara się pomagać kobietom, które przechodzą przez podobne sytuacje. "Faktycznie, bardzo dużo kobiet do mnie pisze, które są w trakcie rozstań, czy w trakcie rozwodu, czy mają jakiś problem. Zawsze mówię, że nie uważam się za osobę, która powinna cokolwiek radzić. To, że coś przeżyłam, to nie znaczy, że mogę być przykładem dla kogoś innego. Każdy człowiek ma swój los i swoją drogę. Nigdy nie założy się czyichś butów i przejdzie czyjeś życie. To, co zawsze podkreślam, że mogę opowiedzieć to, co ja przeżyłam - a jeżeli ktoś coś z tego wyciągnie to super" - przyznała.