Niewiarygodne, Cristiano Ronaldo znów może zagrać w Realu Madryt. Co za wieści z Hiszpanii

Wspólna historia Cristiano Ronaldo i Realu Madryt rozpoczęła się dokładnie 6 lipca 2009 roku. Wówczas klub z Hiszpanii zapłacił za gwiazdę Manchesteru United niespełna 100 milionów euro, co uczyniło tamten transfer najdroższym w historii. Nie ma wątpliwości, że pieniądze zainwestowane w transfer Portugalczyka nie tyle się zwróciły, co dały "Królewskim" ogromny zysk.

Portugalczyk był bowiem absolutnym filarem drużyny od pierwszego do ostatniego dnia w klubie. W dużej mierze to dzięki niemu "Los Blancos" zanotowali serię trzech wygranych Lig Mistrzów z rzędu, w końcu nie bez powodu Cristiano nazywany jest Mr. Champions. Ronaldo odszedł z Realu latem 2018 roku za ponad 100 milionów euro.

Powrót Cristiano Ronaldo do Realu Madryt na horyzoncie. To nie jest niemożliwe

Od tego czasu w żadnym zespole nie zatrzymał się już na tak długi okres, jak w zespole ze stolicy Hiszpanii. Najpierw przez trzy lata pisał swoją legendę w Serie A, reprezentując barwy Juventusu, potem spróbował powrotu do Manchesteru United, a po odejściu z Anglii związał się niespodziewanie kontraktem z saudyjskim Al-Nassr. W zespole z Rijadu gra do dziś. Jak się jednak okazuje, może dojść do sensacyjnego powrotu do Realu Madryt.