Mistrz świata znalazł klub! Duże wzmocnienie

Mówił, że będzie trzymał kciuki za Falubaz

- Decyzje zapadły wcześniej i zostały podjęte przez kierownictwo klubu. Tak to wyglądało. To, co najważniejsze, to fakt, że rozstajemy się w dobrych relacjach i bez żadnych złych emocji. Jestem sportowcem. Pewne rzeczy muszę zaakceptować i skupić się na tym, by nadal jeździć na dobrym poziomie - dodawał Hampel zapytany kiedy zapadła decyzja o tym, że zmieni barwy klubowe.