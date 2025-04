Trener Stocha został już poinformowany. Koniec pytań. Jest ostateczna decyzja

Doleżal dogadał się z Maciusiakiem. Stoch nie zaliczy wszystkich zgrupowań kadry

- Będziemy współpracować bardzo ściśle zarówno z Kamilem jak i jego trenerem Michałem Doleżalem. To dotyczyć będzie chociażby wyboru materiałów do kombinezonów. Będziemy tworzyć jeden team, choć jeśli czasami Kamil będzie potrzebował kilku dni wolnych dodatkowo lub zmienić skocznie do treningów, to będzie mu to dane - informuje w rozmowie z serwisem i.pl trener kadry Maciej Maciusiak.