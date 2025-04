Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem arbitra niezbyt dobre informacje dostali polscy kibice . Całkowicie wykluczony był występ Piotra Zielińskiego . Z kolei Nicola Zalewski znalazł się na ławce rezerwowych. Simone Inzaghi nie chciał ryzykować i posłał do boju swoich najlepszych zawodników, ponieważ w tym dwumeczu wciąż wszystko mogło się zdarzyć. Co prawda obecni mistrzowie Włoch wygrali na wyjeździe 2:1, lecz nie mogli osiąść na laurach ze względu na ogromną klasę przeciwnika. Bayern w przeszłości odrabiał już nie takie straty.

Niestety pierwsza połowa nie zachwyciła obserwatorów, którzy liczyli na piorunujące widowisko. Obie drużyny miały co prawda swoje okazje, lecz finalnie brakowało im skuteczności. Najbliżej trafienia było tuż po upływie pół godziny gry . Przy futbolówce znalazł się Francesco Acerbi . Doświadczony defensor jednak minimalnie chybił i tablica świetlna wciąż pokazywała rezultat 0:0. Utrzymał się on do przerwy.

Bayern wyszedł na prowadzenie. Ale Inter natychmiastowo odpowiedział, Polacy się cieszą

Spotkanie momentalnie się otworzyło. Atakowali jak nie jedni, to drudzy. I wreszcie swego dopiął Inter. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Federico Dimarco w polu karnym gości zrobiło się zamieszanie. Najlepiej w nim odnalazł się Lautaro Martinez . Kapitan uderzał na dwa razy, lecz wreszcie umieścił piłkę w siatce, doprowadzając San Siro do ogromnej euforii.

Zaledwie trzy minuty później radość kibiców była jeszcze większa, ponieważ miejscowi wyszli na prowadzenie. Znów umożliwił im to rzut rożny. Tym razem futbolówkę w "szesnastkę" Bayernu posłał Hakan Calhanoglu. Pojedynek powietrzny wygrał Benjamin Pavard. Po golu Francuza położenie Niemców zrobiło się wręcz tragiczne. Potrzebowali oni dwóch bramek do tego, by doprowadzić minimum do dogrywki.