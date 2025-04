Kulisy głośnego buntu. Padły mocne słowa. "Jest kłamcą"

Janusz Kołodziej tłumaczy, co wydarzyło się w Poznaniu

Lider Fogo Unii Leszno był gościem Kolegium Żużlowego w Canal Plus, w którym przedstawił swoją perspektywę wydarzeń z wtorkowego po południa w Poznaniu. Wcześniej oburzenie całą sytuacją wyraził prezes PSŻ-u Poznań Jakub Kozaczyk, który stwierdził na naszych łamach, że rozważa oddanie sprawy do sądu.

- Banda nie była wkopana na odpowiednią głębokość, przez co moim zdaniem nie była bezpieczna. 1,5 godziny przed zawodami mogłem przejść przez pas bezpieczeństwa i sprawdzić, jak to wygląda. Już wtedy zauważyłem, że specjalny sznurek (linka), która naciąga bandę nie była właściwie zamontowana. Chodziło o siłę naprężenia. Ona po prostu była luźna. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że jak lina nie jest naciągnięta mocno, to banda fruwa. A pod nią jest beton, w który my uderzamy - zauważył. - Później była odprawa z sędzią. Widzieliśmy, że banda nie była wkopana tylko podsypana. Ten zarzut dotyczył części bandy znajdującej się w okolicach parku maszyn - przedstawił swoją wersję zdarzeń zawodnik.