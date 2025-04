Iga Świątek weszła na kort i zaskoczyła. Po meczu musiała się "tłumaczyć"

Mimo problemów na początku spotkania raszynianka z gemu na gem nabierała rytmu i coraz bardziej uciekała mniej doświadczonej rywalce. Ostatecznie udało jej się wygrać mecz 6:2, 6:2 i awansować do ćwierćfinału Porsche Tennis Grand Prix, w którym zmierzy się z triumfatorką meczu Emma Navarro - Jelena Ostapenko.

Iga Świątek w nietypowym stroju podczas turnieju w Stuttgarcie. "Jest bardzo elegancki"

"Tak, chociaż ta sukienka to nie jest właściwie nic nowego. Miałam okazję w niej zagrać w Warszawie w 2023 roku i w Bad Homburgu. Chciałam trochę wrócić do tego outfitu, bo jest bardzo elegancki i też rzadko kiedy wybieram czarny strój w całości bo jest jednak gorąco w większości miejsc w których gramy. Więc tutaj w hali uznałam, że będzie idealne połączenie też z czapeczką i butami. Generalnie stosuję się do rad ludzi, którzy się na tym znają, ale miałam trochę wpływu na tę sukienkę. Musiałam ją też przetestować, zobaczyć, czy jest wygodna. I polecam" - oznajmiła raszynianka.