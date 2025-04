Chelsea "nokautuje" Legię, to już prawie miliard euro. Różnice jak z gry wideo

Wiele o tym, kto jest faworytem do podniesienia trofeum we Wrocławiu, mówi fakt, że pierwsi w rankingu "The Blues" są warci ponad trzy razy więcej niż druga w zestawieniu Fiorentina. Piłkarze giganta ze Stamford Bridge od początku byli sporymi faworytami do zwycięstwa w Conference League, nic się w tej kwestii nie zmieniło. Podopieczni Goncalo Feio mają najtrudniejszego przeciwnika, jakiego mogli trafić. Niektórzy eksperci sugerowali, że londyńczycy mogą mieć problem z motywacją na trzeci w hierarchii turniej klubowy pod egidą UEFA, ale nic takiego nie ma miejsca.

