Ekspert od złotych medali goni legendy! Mówił o swoim przyszłym klubie?

Mateusz Wróblewski, INTERIA: Oficjalnie odchodzi pan z Platinum Motoru Lublin. Po meczu finałowym kibice zgotowali panu małe pożegnanie pod sektorem. Łezka się w oku zakręciła?

Jarosław Hampel, Motor Lublin: - Oficjalnie trzeba ogłosić, że muszę się pożegnać z zespołem i kibicami. Taka jest oficjalna decyzja. To jest fantastyczny uczucie, mieć tak wspaniałych kibiców i jeździć w tak świetnym klubie. Ostatnie cztery lata były bardzo udane sportowo. Będę długo pamiętał ten czas i wyjątkowe chwile w Motorze.

Kiedy tak naprawdę dowiedział się pan, że trzeba będzie zmienić barwy klubowe?

Decyzje zapadły wcześniej i zostały podjęte przez kierownictwo klubu. Tak to wyglądało. To, co najważniejsze, to fakt, że rozstajemy się w dobrych relacjach i bez żadnych złych emocji. Jestem sportowcem. Pewne rzeczy muszę zaakceptować i skupić się na tym, by nadal jeździć na dobrym poziomie

To był świetny sezon w pana wykonaniu, a w pamięci pozostanie przede wszystkim końcówka roku. Jaki jest sekret długowieczności?

- Nie ma żadnego sekretu. Wszystko się dobrze ułożyło, a jazda cały czas sprawia mi olbrzymią przyjemność. Ale nie tylko sama jazda, bo także emocje związane z meczem, przygotowania do sezonu, atmosfera na trybunach, a zwłaszcza ta w Lublinie, bo mecze tam, to coś wyjątkowego. Potrafi mnie to napędzić.

Rozmowa Interii. Dlaczego Rosjanin nie śpiewał polskiego hymnu. WIDEO / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Wyląduje w Falubazie Zielona Góra

Czy Enea Falubaz Zielona Góra będzie w przyszłym sezonie na tyle silną drużyną, by utrzymać się w PGE Ekstralidze po ewentualnym awansie?

- Poczekajmy. Zobaczymy co będzie, co się wydarzy. Nie wybiegajmy tak daleko w przyszłość.

Lubi pan tor w Zielonej Górze?

- Lubię. Zawsze dobrze tam jeździłem. Notowałem w Zielonej Górze dobre wyniki.

W finale 1. Ligi Żużlowej będzie pan trzymał kciuki za Falubaz?

- Będę trzymał kciuki za Falubaz.

W pogoni za legendami DMP

Czy pan jako kapitan musiał dodatkowo motywować drużynę przed rewanżem o złoty medal?

- Nie. Mieliśmy taki zespół, że nie potrzeba było dodatkowej mobilizacji. Wszyscy wiedzieli o co jedziemy.

Po pierwszym meczu i 12-punktowej zaliczce przyjechaliście do Wrocławia pewni swego?

- Nie, było trochę stresu. Mogę to powiedzieć bez kokieterii. Wiedzieliśmy, że od samego początku meczu musimy zadać Sparcie cios, by nie dać nadziei na to, że w dwumeczu może się cokolwiek zmienić. To się udało i dalej poszło gładko, ale stresu nie brakowało.

Pierwszy złoty medal DMP odbierał pan w 2006 roku, w barwach Sparty Wrocław. W niedzielę dorzucił pan kolejny krążek. Który z nich smakował lepiej?

Od 2006 roku minęło parę dobrych lat. Wówczas był zupełnie inny żużel, inna rywalizacja i charakter startu w zawodach. Bardzo cenię medal z tego roku, bo to podsumowanie startów w Motorze. To ukoronowanie tego okresu, do którego dorzuciłem także indywidualnie dobry wynik

Ma pan na swoim koncie 9 złotych medali drużynowych mistrzostw Polski. Jeszcze tylko dwa i zrówna się pan pod tym względem z przodującym w tej klasyfikacji Stanisławem Tkoczem. Jakie to uczucie, gonić tak wielkie legendy?

- To fajne uczucie. Za mną wiele lat startów i faktycznie tych medali udało się wygrać dość pokaźną liczbę. Zamierzam powalczyć o następne i przyszłość pokaże, co przyniesie los. Faktycznie tych medali trochę na moim koncie jest.

Objęcie prowadzenie w klasyfikacji wszech czasów DMP to jest pana cel?

- Nie. O tym się nie myśli. To bardziej ciekawostki statystyczne, ale proszę mi wierzyć, że każde złoto bardzo cieszy. Należy wziąć pod uwagę trud całego sezonu i długość sezonu. Choćby w tym roku miałem nieco słabszą formę w fazie zasadniczej w niektórych meczach. Przytrafiały się też kontuzje kolegów z zespołu i w rozmowie z prezesem Jakubem Kępą doszliśmy do wniosku, że na 20 spotkań tylko w 10 jechaliśmy w pełnym składzie. To wszystko, to praca od marca do niemalże października. Wygranie tego złota cieszy ogromnie.

Przywdziewając w przyszłym sezonie inny kevlar niż ten Motoru o złoto będzie trudno. Lubelski klub wydaje się być zespołem, który może być potęgą na lata.

- Tak to wygląda, to na pewno. W przyszłym sezonie to będzie ponownie silny zespół. Sport jest jednak tak nieprzewidywalny, że różne rzeczy mogą się zadziać, m.in. spadki formy. Czasem jest tak, że teoretyczni liderzy jadą słabiej, a ci, na których nie stawiamy, stają się liderami. Sparta też przecież przez cały sezon była bardzo mocna, a w końcówce się porozbijali i ich siła się rozmyła. Cały czas powtarzam, że to tylko sport i niech sport będzie sportem.

Czy po fantastycznej końcówce sezonu w pana wykonaniu liczył pan na dziką kartę podczas Grand Prix Polski w Toruniu?

- Nie, nie myślałem o tym i szczerze mówiąc chciałem zakończyć sezon dobrym, rewanżowym meczem o złoto. Na ten sezon to koniec.

Podsumowując ten sezon, jaką ocenę wystawiłby pan sobie w skali szkolnej?

- Solidna czwórka.

Jarosław Hampel / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

Jarosław Hampel / Przemysław Gąbka / Flipper Jarosław Pabijan