Ma 12 mieszkań w USA. Dziś o nic nie musi się martwić

Najpierw pokonał Mameda Chalidowa na gali XTB KSW Epic, a następnie jako zawodnik Fame MMA rozprawiał się z Patrykiem "Bandurą" Bandurskim oraz Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim. Zgodnie z doniesieniami medialnymi już za pierwsze starcie we freak-fightach Tomasz Adamek zgarnął aż 1,5 miliona złotych. A to tylko część jego imponującego budżetu.

Adamek może nie pracować do końca życia. Wszystko dzięki inwestycjom w USA

Już za wygrane na światowych ringach polski pięściarz mógł liczyć na ogromne zarobki. - Najlepsza wypłata to za walkę z Kliczką, parę milionów dolarów wziąłem. Gazeta pisze: dostał za walkę 3,5 mln dolarów (blisko 10 mln złotych - przyp. red.), papier wszystko przyjmie, wiadome, są podatki, w Stanach najwyższy jest 42 proc., minus menedżer, trener, a papier podaje brutto, na rękę zostaje dużo mniej. Ale są to takie kwoty, że inwestujesz. Płacisz gotówką, kupując domy i idąc na emeryturę, nie muszę się martwić, że nie mam co do garnka włożyć - mówił rok temu w programie "Duży w Maluchu".