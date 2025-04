Szczęsny i Lewandowski poznali rywali. Szykuje się "polski półfinał" w LM

We wtorkowy wieczór drużyna Hansiego Flicka przegrała 1:3 i do końca drżała o awans do półfinału. Strachu najedli się także kibice mistrzów Francji. PSG przegrało na Villa Park 2:3. Pomimo zaskakujących wyników obaj giganci zameldowali się na przedostatnim etapie Ligi Mistrzów i ze spokojem czekali na to, co stanie się w środę.