Klopp ma dosyć. Chce wrócić do trenowania. Real już zaciera ręce

- Po tych wszystkich latach, które razem spędziliśmy i po wszystkich momentach, przez które wspólnie przeszliśmy. Z uwagi na szacunek i miłość, jakimi was darzę. Ostatnia rzecz, jaką jestem wam winien, to prawda. I taka jest właśnie prawda. Nie wiem, jak mogę to ująć. Kończy mi się energia. Problem nie pojawił się oczywiście teraz. Jestem tego świadomy od dłuższego czasu. Wiedziałem, że w którymś momencie będę musiał to ogłosić. Teraz czuję się w porządku, ale wiem, że nie mogę wykonywać tej pracy bez końca - mówił na początku zeszłego roku Juergen Klopp, kiedy ogłaszał swoje odejście z Liverpoolu.

Reklama