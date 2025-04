Polski klub ma powody do radości. Mistrz świata zdradza szczegóły

„Od siebie wymagam jeszcze więcej”

- Fajnie rozpoczęliśmy sezon, jako drużyna. Od siebie wymagam jeszcze więcej. Zrobiony przeze mnie rezultat nie odzwierciedla tego, co potrafię naprawdę. Ale tak się wszystko poukładało. W pierwszych swoich biegach jechaliśmy z kolegami na 5:1, lecz traciłem pozycje. Brakowało momentami prędkości. Na szczęście udawało się przywieźć w obu gonitwach chociażby po "jedynkach". Być może wtedy obierałem złą jazdę. Na spokojnie wszystko muszę przeanalizować, bo jest dużo do poprawy - mówi Miśkowiak w rozmowie z ekstraliga.pl

Sentymentalny powrót

Dla Miśkowiaka to ważne, sentymentalne spotkanie, w końcu w barwach Włókniarza świętował największe sukcesy - Zawsze doceniam gesty ze strony częstochowskich kibiców, którzy mnie witają, zamienią słowo, czy zrobią też zdjęcia. A to rzadko się zdarza, gdy zawodnik wraca nawet na swój były tor. Mam w Częstochowie cały czas fajny kontakt z ludźmi. Wracam tam zawsze z uśmiechem na twarzy. Lubię wracać do tego miasta - twierdzi. To pokazuje przywiązanie Miśkowiaka do klubu, w którym bardzo się rozwinął.