Mistrz Polski kończy karierę! Kibice w szoku

Rzadko się zdarza, by świeżo upieczony mistrz Polski kończył karierę. Tym bardziej, jeśli mowa o mistrzu Polski juniorów, bo to zawsze młody zawodnik. Denis Zieliński stwierdził jednak, że to odpowiedni moment, by powiedzieć "pas" i odwiesić żużlowy kevlar na wieszak.