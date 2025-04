Dobitna opinia o Thurnbichlerze. To mogło zadecydować o jego zwolnieniu. "Chaos"

Miniony sezon w Pucharze Świata w skokach narciarskich ponownie był nieudany dla reprezentantów Polski. Jedynie Paweł Wąsek miał powody do radości , bo był liderem biało-czerwonej kadry i prezentował równy, wysoki poziom. Dawid Kubacki , Piotr Żyła , czy Kamil Stoch mieli pojedyncze przebłyski, a i to zdarzało się bardzo rzadko. Już w trakcie rywalizacji ponownie wracał temat zwolnienia Thomasa Thurnbichlera , który pracował w Polsce od trzech lat.

Austriak miał świetne wejście do polskiej kadry, bo jego premierowy sezon był bardzo udany, a skoczkowie pod jego wodzą prezentowali się solidnie. Zdecydowanie gorzej było w zmaganiach 2023/24, a niedawno zakończona rywalizacja była kontynuacją słabych wyników. Na trzy dni przed zakończeniem sezonu Adam Małysz poinformował, że Thurnbichler nie będzie dłużej trenerem kadry A . Jego miejsce zajął Maciej Maciusiak.

Legenda wprost o Thurnbichlerze. Wydał jednoznaczną opinię

Po decyzji o zakończeniu współpracy nie brakowało sporych dyskusji w środowisku skoków narciarskich. Sporą burzę wywołały słowa Dawida Kubackiego . " Dużo rzeczy poszło nie tak i to się nawarstwiało przez te lata. Wydaje mi się, że głównym problemem był chaos . Brak jakiejkolwiek konsekwencji w działaniach - to najbardziej nas bolało. Umawialiśmy się na określone rzeczy, przybijaliśmy piątki, a na drugi dzień wszystko było zmieniane, wymyślanie swojego" - powiedział skoczek w rozmowie ze skijumping.pl

Widziałem, jak pracował z austriacką kadrą juniorów. Znam go także z czasów, gdy pełnił rolę asystenta w pierwszej reprezentacji. Zawsze proponował coś od siebie i próbował czegoś nowego. Być może zawodnicy postrzegali to jako chaos