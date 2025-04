Falubaz przegrał u siebie 28 punktami. Rozmiar porażki był ogromny. To spowodowało, że siła Falubazu oczach kibiców gwałtownie zmalała - Przed nami jeszcze trzynaście kolejek bez budowania fałszywej kurtuazji. Trochę też inni zawodzą. Sparta Wrocław w Toruniu też niczego specjalnego nie pokazała. Myślę, że będzie równo i będą decydowały detale - przekonuje były menedżer.

Kto awansuje do PO?

Wydaje się, że na początku sezonu najsilniejsze są cztery drużyny - Motor Lublin, KS Toruń, GKM Grudziądz oraz Sparta Wrocław. Czy to pomiędzy nimi rozegra się kwestia awansu? - Jest za wcześnie, by mówić, kto awansuje, a kto nie, bo tak jak powiedziałem, przed nami jeszcze trzynaście kolejek. Niemniej, rywalizacja będzie bardziej zacięta, niż pierwotnie się wydawało. Myślę tutaj nie tylko w kierunku GKM, ale także Stali Gorzów, która powinna się u siebie przebudzić, o tym przekonamy się w meczu z drużyną toruńską - mówi nam Frątczak. Reklama

- Sporo w pojedynkach korespondencyjnych może namieszać ROW Rybnik. Patrzę na to z perspektywy warunków torowych, które nie są specjalnie wymarzone dla wielu zawodników. Tam ktoś na pewno się potknie, tylko pytanie, kto? Decydujące będą też bonusy. Każde rozstrzygnięcie będzie ważne. Zapowiada się, że ścisk będzie bardzo mocny - wyjaśnia. Następną okazję do napsucia krwi faworytom Rybnik u siebie będzie miał 25 kwietnia. Wtedy w trzeciej kolejce do Rybnika przyjedzie ekipa z Torunia.

Reklama Holger Rune - Sebastian Baez. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Grudziądz jest krok przed Falubazem

- Dlaczego Grudziądz jest krok przed Falubazem? Po pierwsze, wygrał mecz na wyjeździe, czego Falubaz nie zrobił. Zielonogórzanie już stracili punkty z Lublinem, a jak historia ostatnich sezonów pokazuje to Motor niezbyt dobrze czuje się na torze w Grudziądzu. Tutaj bym upatrywał wszelkich zagrożeń. Wszystko jednak jest możliwe i do wygrania, to leży w rękach chłopaków. Następna okazja już we Wrocławiu - kończy Frątczak.

Jeśli Falubaz przegra we Wrocławiu, a Grudziądz pokona klub z Rybnika to będą mieć już 4 punkty przewagi nad zielonogórzanami. W trzeciej kolejce dojdzie do bezpośredniego starcia między tymi drużynami. Wtedy to właśnie Falubaz podejmie GKM przy W69. Reklama

Leon Madsen w nowych barwach / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Michael Jepsen Jensen przygotowuje się do startu / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski