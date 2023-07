Mistrz świata pod ostrzałem. Krytyka na całego

Pedersen na torze w Grudziądzu jest mocnym punktem GKM-u, ale na wyjazdach bardzo często już nie daje sobie rady. W Krośnie i w Toruniu szybko zrezygnował z jazdy, natomiast w Lesznie trzykrotnie zjechał z toru, markując defekty. Unia wygrała 55:35, a na koncie trzykrotnego mistrza świata był tylko punkt. Oprócz jednej "jedynki" przy nazwisku lidera pojawiły się trzy literki "D".



Kibice GKM-u mają dość. - Powinien przyjąć porcję gwizdów w Grudziądzu. Zero walki i honoru, przeszedł obok meczu. Czas się pożegnać - napisał w mediach społecznościowych pan Karol. - Wynik byłby do przełknięcia, gdyby nie postawa Pedersena. Zero woli walki, zero jazdy fair play, zero czegokolwiek, co można przypisać prawdziwym sportowcom. Jako żużlowiec i jako człowiek nie zasługuje na żółto-niebieskie barwy. Szanujmy się trochę w tym klubie - dodał kibic Mikołaj.



Chcą Doyle'a i Lebiediewa

Jeszcze nawet nie rozpoczęła się najważniejsza część sezonu, jednak w klubach trwają już rozmowy dotyczące przyszłego roku. - Pedersen był kozakiem, ale wieku się nie oszuka - stwierdził pan Wojciech. - Panowie z zarządu nie ma już co żyć play-off 2023, tylko trzeba skupić się nad sezonem 2024 i budowaniem drużyny. Nicki super facet, ale już dość - zaznaczył kibic Fabian.



W komentarzach bardzo często pojawiają się nazwiska Jasona Doyle'a oraz Andrzeja Lebiediewa jako potencjalne wzmocnienia GKM-u na sezon 2024. Obaj mogą być do wzięcia, ponieważ Cellfast Wilki najprawdopodobniej spadną z PGE Ekstraligi. Do Australijczyka już ustawiła się kolejka chętnych, więc grudziądzanom może być ciężko wygrać walkę o jego podpis.

Fani są zgodni co do rezygnacji z usług Pedersena i Frederika Jakobsena. Młodszy z Duńczyków przez cały sezon szuka formy. Dobre mecze w jego wykonaniu można policzyć na palcach jednej ręki. Grudziądzan stać na skuteczniejszego obcokrajowca.



Już nie pierwszy raz w tym sezonie krytyka spada także na trenera Janusza Ślączkę. Zdarzało się, że kibice i eksperci mieli zastrzeżenia do przeprowadzanych zmian taktycznych. Tym razem najwięcej mówi się o wystawieniu Pedersena do wyścigu czternastego. Po fazie zasadniczej Duńczyk miał na swoim koncie punkt. Aż prosiło się, by dać szansę Kacprowi Pludrze, co słusznie zauważyli kibice.

- Żadnych defektów nie było. Puściłem go na końcu, bo chciał coś jeszcze sprawdzić. Wiadomo, że jest nam na następnym meczu potrzebny. Przed nominowanymi w Lesznie już było po meczu, a jeden punkt w tę, czy tę stronę nie robił różnicy. Coś trzeba będzie porobić z jego silnikami - tłumaczył po zawodach trener GKM-u.



Zawodnicy po meczu wyszli podziękować kibicom na przyjazd do Leszna i doping. Wyszli wszyscy oprócz Pedersena. - Gdzie jest kapitan? - pytali fani w mediach społecznościowych. Jeden z nich zażartował, że Duńczyk zaliczył defekt. Na zdjęciu opublikowanym przez GKM brakuje jeszcze Wadima Tarasienki. Rosjanin z polskim obywatelstwem był jednak gościem w mixed-zonie Eleven Sports. Do kibiców wyszedł później.

