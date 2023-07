GKM postawi na niego w przyszłym sezonie! Zapracował na szansę

GKM widzi, że Pludra nie boi się najlepszych

Pludra ma bardzo widowiskowy styl jazdy, nie odpuszcza na dystansie nawet czołowym zawodnikom świata. O jego możliwościach tylko w tym sezonie przekonali się choćby Martin Vaculik, Jack Holder, Daniel Bewley i Patryk Dudek, czyli stali uczestnicy cyklu Grand Prix. Ich łączy jedno - porażka z juniorem GKM-u.



Apator powalczy na trudnych wyjazdach? To będzie kluczowe



21-latek nie boi się największych nawet podczas spotkań wyjazdowych. Vaculik przyjechał do mety za plecami młodego Polaka na torze w Gorzowie. Wtedy junior przywiózł do spółki z Maxem Fricke'em do podwójne zwycięstwo. Aktualnie Pludra zajmuje 38. miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników PGE Ekstraligi (1,419).



- Nie ukrywam, że chcę wywalczyć sobie miejsce w PGE Ekstralidze. Taki jest mój cel. Jest pozycja zawodnika do 24 lat, dlatego nadal chcę się ścigać w najwyższej klasie rozgrywkowej jako senior. Stać mnie na to. Chcę to udowodnić zarówno sobie, jak i innym ludziom. Jest to możliwe - zapowiadał Pludra w styczniowym wywiadzie dla naszego portalu. Najnowsze doniesienia potwierdzają, że zrealizował swój plan. Cały rozmowa TUTAJ.



Działacze z Grudziądza widzą, że żużlowiec się odbudował i czyni ciągłe postępy. Postawienie na niego w przyszłym sezonie wydaje się zatem jak najbardziej zasadne. To oznacza, że do GKM-u nie przyjdzie żadna z gwiazd 1. Ligi Żużlowej, aby obsadzić pozycję U24. W klubie nie szukają również nowego juniora. Uwaga jest skupiana na wzmocnieniu innych miejsc w składzie.