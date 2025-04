Carlo Ancelotti w tym sezonie w Realu Madryt przeżywał naprawdę trudne momenty. Pierwsze pojawiły się tak naprawdę już na przełomie października i listopada. Wówczas Real Madryt najpierw w szalonych okolicznościach odwrócił wynik meczu z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów za sprawą hat-tricka Viniciusa Juniora , który kolejny raz udowodnił, że dla włoskiego szkoleniowca jest w stanie zrobić absolutnie wszystko, bo darzy go wyjątkowym uczuciem.

Ancelotti dożywotnio w Realu. Wyjątkowy gest Florentino Pereza

Już wtedy pojawiały się głosy, że należałoby się z Włochem rozstać. Do tego jednak nie doszło. Sytuacja w Realu wciąż jednak jest daleka od dobrej, czy nawet oczekiwanej. 2025 rok "Królewscy" rozpoczęli jako liderzy La Liga, a kilka tygodni później już oglądali plecy FC Barcelona i tak jest do dziś. Zespół prowadzony przez Ancelottiego jest jednak bardzo daleki od swojej optymalnej formy, co pokazało także sobotnie El Clasico w ramach finału Pucharu Króla.