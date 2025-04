Niecodzienna sytuacja polskiej gwiazdy. „Pakuję się i lecę do Anglii”

Grzegorz Zengota był niemal bezbłędny w starciu Fogo Unii Leszno z Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Po meczu lider Unii był na tyle wylewny, że zdradził plany na najbliższą przyszłość. – Myślę o stratach w Grand Prix. Bardzo bym tego chciał. Ludzie mogą pomyśleć, że jestem „oderwany”, ale w zasadzie dlaczego nie? – wyznaje Zengota, który już dzień po meczu wylatuje do Anglii odwiedzić swojego tunera i sprowadzić do Polski dodatkowe silniki. – Zawiozę dwie jednostki do Petera Johnsa, a przywiozę cztery – mówi Grzegorz Zengota.