Sabalenka przesadziła. Kapitan reprezentacji Polski grzmi. Zero litości

Sabalenka z brzydkim gestem do sztabu. Ostra reakcja Celta

Teraz z kolei to Białorusinka trafiła na celownik po tym, co zrobiła w meczu z Elise Mertens w turnieju WTA 1000 w Madrycie. Po przegranym pierwszym secie Białorusinka poszła na przerwę toaletową, a wracając na kort, machnęła z pogardą do swojego sztabu, gdy ten próbował przekazać jej jakieś wskazówki. Ten mecz na antenie Canal + Sport komentował Dawid Celt.

Kapitan reprezentacji Polski, a prywatnie mąż Agnieszki Radwańskiej przejechał się po Białorusince. - Takie zachowanie jest słabe. Nie lubię czegoś takiego, mówiąc szczerze. Takie machnięcie ręką jak do psa albo kota. Nie chcę używać mocnych słów, ale z mojej perspektywy było to bardzo nieeleganckie. Zachowanie na zasadzie "spadaj". Jak tak, to po co trener ma tam siedzieć, po co mu płacisz, po co go zatrudniasz? - zastanawiał się Celt, który nie bał się mocnych słów.