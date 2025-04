Marcin Bułka zachwyca, a to nie koniec. Zapowiada wielki transfer Polaka

Bułka odejdzie latem? Marek Jóźwiak wskazał kierunek

Transfer musiał jednak poczekać, bo nasz kadrowicz uznał, że ma jeszcze cele do zrealizowania w OGC Nice. Jeśli jednym z nich było zatrzymanie niesamowitej serii bez porażki Paris Saint-Germain, to udało się go zrealizować w miniony weekend. Nicea wygrała z mistrzami Francji 3:1, a Marcinowi Bułce zapisano aż 12 parad bramkarskich, co jest wynikiem absolutnie monstrualnym.