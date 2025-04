Skandal w El Clasico, a teraz to. Wydali wyrok. Żądają wyrzucenia gwiazdy z kadry

Sobotnie El Clasico w Pucharze Króla zakończyło się być może historycznym skandalem. Antonio Ruediger w doliczonym czasie gry do dogrywki zdecydował się bowiem...rzucić torbą z lodem w kierunku sędziego. Za to przewinienie grozi mu od czterech do nawet dwunastu meczów zawieszenia. Rozpoczęła się jednak dyskusja, co zrobić z Niemcem w kontekście kadry Niemiec. Czytelnicy "BILDA" żądają wyrzucenia gwiazdora Realu Madryt z reprezentacji, a jest przecież jej filarem.