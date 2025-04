Potknięcia niewskazane! Intensywny tydzień w ORLEN Superlidze Kobiet!

Pierwsze ze wspomnianych spotkań zostanie rozegrane we wtorkowy wieczór w lubelskiej Hali Globus, gdzie zawodniczki PGE MKS FunFloor podejmą Piotrcovię Piotrków Trybunalski. Podopieczne Pawła Tetelewskiego są w znakomitej formie - mają na koncie dziesięć kolejnych zwycięstw (w tym jedno w ORLEN Pucharze Polski - przyp. red.). Z kolei zespół z Piotrkowa Trybunalskiego wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo w rundzie finałowej ORLEN Superligi Kobiet. Faworyt wydaje się więc oczywisty, choć kibice z pewnością pamiętają mecz rozegrany niedawno w Piotrkowie Trybunalskim: wówczas lublinianki przegrywały do przerwy 8:17, by ostatecznie odwrócić losy spotkania.

